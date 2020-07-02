رئيس مدينة القنطرة غرب يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

أعلن كرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، أنه تفقد اليوم، يرافقه أحمد الإسناوي نائب رئيس المركز والمدنية، وتابعا سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، بمدارس يسري الشعراوي الثانوية بنات، والإعدادية بنات ومدرسة أبو خليفة الثانوية بنات، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بامتحانات الثانوية العامة.

وقال عطية شاهرمدير التعليم الثانوي بمركز ومدينة القنطرة غرب، إنه تم استكمال ومواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية وقياس درجة الحرارة بجوار أبواب وأسوار المدارس.

وأكد أحمد الإسناوي نائب رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية للحماية من فيروس كورونا والنصائح الطبية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأمنهم داخل وخارج اللجان

وتابع نائب رئيس المدينة دخول الطلاب للمدرسة، مروراً ببوابات التعقيم، ثم تسليمهم الكمامات، ومواد التطهير، والأكياس البلاستيكية لوضعها حول الأحذية الخاصة بهم.