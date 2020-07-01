أكاديمية "أوسكار" تعلن انضمام 17 عربيا لعضويتها

ضمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، 819 فنانًا إلى أعضائها وجاء من منهم 17 عربيا من صناع السينما في الوطن العربي.

وجاءت القائمة كالأتي:

المخرجون: المخرجة الفلسطينية مي مصري مخرجة فيلم 3000 ليلة "33 يوم".

وثائقي: المخرج مالك بن اسماعيل عن فيلم "معركة الجزائر ، فيلم في التاريخ"، المخرج سالم الإبراهيمي عن فيلم "عبد القادر"، المخرج علي الصافي عن فيلم "شيخات بلوز"، المخرجة تالا حديد - "House in the Fields"، المخرج حاجوج كوكا - "العيش من مقديشو"، المخرجة ميراندا يوسف عن فيلم "فكرة خاطئة".

المنتجين: المنتج السينمائي التونسي طارق بن عمار، توفيق عيادي عن "البؤساء" ، "شاتو".

موسيقى: الموسيقار خالد موزنار عن فيلم كفرناحوم ، "أين نذهب الآن؟".

الأفلام القصيرة والرسوم المتحركة الطويلة: المخرجة منية عقل عن فيلم "غواصة" المخرجة مريم جوبور عن فيلم "الإخوان"، "مولودون في ميلستروم"، المخرجة داميان مغربي عن فيلم نادي نفطة لكرة القدم ، الفتاة الشريرة، أحمد صالح عن "عيني - عيني الثانية"، "مع با".

صوت: رنا عيد عن فيلم "إسماعي" و"مكسرات".

كتاب: المخرجة والسيناريست نجوى نجار عن أفلام بين "السماء والأرض ، عيون الحرامية".

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أجلت الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

وكانت الدورة السابقة من حفل أوسكار شديدة التميز، إذ ترشح لجوائزها عدد كبير من المبدعين وكبار نجوم هوليود، وشهدت عددا كبيرا من المفاجآت.