نائب محافظ قنا يلتقي بمديري الإدارات الصحية

التقى كل من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وكمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، مع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات كورونا بحضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.

تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تنسيق العمل بين جميع الأطراف بما يساهم في تقديم خدمة طبية ترضي وتحقق طموحات المواطنين المترددين على المستشفيات، وتفعيل دور إدارات التفتيش لاسيما الخاصة بالعلاج الحر وقيامها بالدور المنوط بها في المرور على العيادات الخاصة والصيدليات.

وأوصى كل من نائب المحافظ والسكرتير العام القائمين على المنظومة الصحية بإعداد تقارير يومية عن الوضع داخل المستشفيات للوقوف على جوانب القوى والضعف بها وإعادة هيكلة وتوزيع الأطباء بمستشفيات العزل المخصصة لاستقبال حالات كورونا وتوزيع التخصصات الغير مطلوبة بها على الوحدات الصحية مع عمل قاعدة بيانات بتلك الوحدات والأطباء الموزعين عليها حتى يتسنى للجهات المشرفة القيام بعملها لتحقيق اعلي درجات الانضباط داخل المؤسسات الخدمية.