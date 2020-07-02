سرفيس القاهرة يطالب السائقين بعدم التحرك دون ارتداء الكمامة لكل الركاب

أجرى اللواء عاطف غالي المدير التنفيذي لجهازالسرفيس بمحافظة القاهرة، جولة للمرور والمتابعة لمواقف السرفيس بنطاق المنطقة الجنوبية للوقوف على مدى انتظام والتزام قائدي مركبات السرفيس وسماع شكاوى المواطنين بخصوص حركة السرفيس وتنظيم الخطوط، حيث تم المرور على موقف سرفيس المعادي وموقف عرب المعادي وموقف السيدة عائشة بحي الخليفة.

وذلك بناء على تعليمات محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبيّة.

وقال اللواء عاطف غالي مدير جهاز السرفيس بالقاهرة، إنه تم ضبط 17 حالة مخالفة بموقف المعادي من ضمنهم خمس حالات عدم ارتداء الكمامة وضبط 11 حالة بموقف السيدة عائشة وشارك في الحملة الرائد هاني حسن مساعد مدير أمن المنطقة الجنوبية ومجموعة من أفراد الأمن والمعاونين.

وأضاف غالي، لـ"الوطن" أنه طالب السائقين بعدم التحرك من الموقف دون ارتداء كل الركاب للكمامة وعلى رأسهم السائق، وذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مؤكدا أنه ينبه على السائقين ارتداء الكمامة وفي حال تكرار المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من غرامات وخلافه.

وأِشار إلى أن ارتداء الكمامة داخل وسائل النقل والسرفيس يجنب الأسر انتقال أي عدوى أو وباء ويضمن سلامتهم مدة الرحلة، علاوة على أن الفترة الراهنة تشهد امتحانات الثانوية العامة وأغلب الطلاب يستقلون السيارات وحفاظا عليهم لابد من التشديد على ارتداء الكمامة داخل المواصلات للحد من انتشار كورونا.