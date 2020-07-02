اشتباه إصابة 10 حالات بكورونا وغياب 1110 طلاب بامتحانات ثانوية الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات، رصدت اليوم، خلال امتحانات الثانوية العامة فى 307 مدرسة، غياب 1110 حالة، والاشتباه في 10 حالات مصابة بفيروس كورونا، بعد إجراءات الكشف الظاهرة بكواشف الحرارة عن بعد، خلال دخول الطلبة البوابات، صباح اليوم.

وقال خالد حجازي مدير التربية والتعليم بالجيزة، أنه أدى اليوم، 68368 طالبا امتحانات نهاية العام، فى مواد الفلسفة والأحياء والاستاتيكا، وتم رصد غياب 1110 طالبا بـ193 لجنة.

وأشار حجازى، إلى دخول الطلاب لتأدية اختبارات الثانوية العامة، فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التى اتبعتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.