محافظ القاهرة عن عقار الحلمية: لا تهاون في إزالة المخالفات

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، اليوم، في تنفيذ قرارات إزالة 8 أدوار مخالفة بالعقار رقم 8 شارع الكمال بحي عين شمس حيث كان العقار صادر له ترخيص ببناء 5 أدوار فقط وقام صاحبه بتعليته حتى الدور 14 .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الإزالة الفورية لها.

وأشار المحافظ، في تصريحات منه إلى أنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

يذكر أن عقار الحلمية آثار استياء الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، الإثنين الماضي، وسأل عن العقار قائلا: "مين أداله ترخيص؟".