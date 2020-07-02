"بعد أمك وأبوك ملكش حبيب تاني".. شقيق فادية يحبسها 22 عاما في منزله

"لو كل أهل السما والأرض بيحبوك.. من بعد أمك وأبوك ملكش حبيب تاني"، حكمة صدح بها المغني الشعبي الراحل عبده الإسكندراني، تنطبق على حالة سيدة خمسينية ألقتها الأقدار تحت رحمة شقيقها الذي حبسها في بيته 22 عامًا، قبل أن تتدخل وزارة التضامن الاجتماعي لإنقاذها.

ووجهت الوزيرة فريق "أطفال بلا مأوى"، وفريق "التدخل السريع" التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالوصول إلى فادية إسماعيل مهني المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، بناءً على بلاغ مقدم ضد خلف إسماعيل مهني شقيق الحالة (محبوس على ذمة التحقيقات من السبت الموافق 27-6-2020) من المواطنين، خلف علي ومجاهد علي، جيران الحالة بإهماله أخته وحبسها في منزل مجاور لهم لمدة 22 عامًا دون رعاية.

وبعد الزيارة، تبين لفريق التدخل السريع، أن السيدة ذات الخمسين عامًا تعيش في غرفة بحالة سيئة وغير آدمية، ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة، نتيجة بقائها منعزلة في هذا المكان لم تتناول خلالها سوى القليل من الطعام، ولم يقدم لها أحدًا من ذويها الرعاية اللازمة.

فادية كانت تعيش مع أخيها بصورة طبيعية في المنزل، ولكن الأخ منعها من الخروج منذ 22 عامًا بسبب هروبها المتكرر على حد قول زوجة الأخ.

وقدم فريق التدخل السريع، الإسعافات اللازمة للحالة وإحالتها لطبيب مختص نظرا للتدهور الشديد في بنيتها الجسدية، كما تم عرضها على طبيب نفسي لمتابعتها وتقديم الدعم النفسي لها.

وعندما عرض عليها الفريق إيداعها في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، رفضت رفضا تامًا، كما رفضت أن تعود لمنزل الأخ، أو تعيش معه، فجهز الفريق مكانًا صحيًا وآمنًا لها في منزلها بعد استشارة الطبيب النفسي بأنه لا خطورة من بقائها بمفردها.

ويبحث الفريق توفير معاش لها تستطيع منه الإنفاق دون الحاجة للأخ، بما يحقق المصلحة الفضلى لها.