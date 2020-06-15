محافظ المنوفية يشهد بدء تشغيل معدات وحدة التدخل السريع

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، التشغيل التجريبى لمعدات وحدة التدخل السريع الجديدة بمدينة شبين الكوم بتكلفة تقديرية 25 مليون جنيه مرحلة أولى لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام.

يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة منظومة النظافة والحفاظ على الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة وإعادة المنوفية إلى سابق عهدها.

وشهد المحافظ تشغيل المعدات المكنسية، مؤكداً على ضرورة تدريب السائقين وتعريفهم بكيفية استخدام تلك المعدات، مشدداً على عمل الصيانة الدورية اللازمة للمعدات للحفاظ عليها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، وكذا تعظيم الموارد لصالح التنمية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن والقرى.

جدير بالذكر، أن محافظ المنوفية قد سبق وأعلن عن إنشاء وحدة تدخل سريع جديدة للتعامل الفوري مع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة كمرحلة أولى تضم 2 سيارة حمولة 70 طنا و3 سيارات حمولة 20 طنا و2 لودر كبير وكذا 2 لودر زاحف، و3 معدات مكنسية للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أنه تم رصد مبلغ (30) مليون جنيه لشراء المعدات اللازمة كدعم في المرحلة الثانية، وذلك للتدخل الفوري والتعامل مع مختلف بؤر وتجمعات القمامة والحد من انتشارها.

كما أكد أن قطاع منظومة النظافة وتحسين البيئة سيشهدان طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة من خلال استخدام معدات الوحدة والعمل على تحسين مستوى منظومة النظافة بدائرة المحافظة.