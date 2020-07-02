تعليم الإسماعيلية يحدد الفئات المستحقة للإجازة الاستثنائية

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الخميس، إنه وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبعد موافقة الوزير المحافظ على استمرار منح الإجازات الاستثنائية للعاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، في بيان أصدره اليوم، إلى أن من الفئات المستحقة للإجازة الاستثنائية هم المصاب بأمراض مزمنة وفق تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية، والمصاب بفيروس كورونا أو المخالط له وفق تقرير طبي أيضا، والموظفة التي ترعى طفل أقل من 12 عاما على أن تحضر يومان من كل أسبوع لصالح العمل، والموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يحضر يومان من كل أسبوع لصالح العمل.

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الدكتور خالد خلف قبيصي

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