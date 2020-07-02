السكة الحديد: لم نرصد أي إصابات بين الركاب منذ ظهور كورونا

كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة لم ترصد أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب، منذ ظهور جائحة كورونا، لافتا إلى أن الهيئة تنفذ إجراءات احترازية مشددة بالمحطات والقطارات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وماكينات VTM لاستخراج التذاكر آليا بالمحطات، وهو ما ساعد على عدم تسجيل أى حالات مصابة بالفيروس بالقطارات.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، تخضع لعمليات تعقيم يومياً قبل انطلاق وبعد انطلاق الرحلات، مشيرا إلى أن الهيئة ألزمت جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذى يتم توقيع غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء أنه في حال وجود أي راكب يستقل القطار بدون كمامة يعرض نفسه للغرامة الفورية وقدرها 4 آلاف جنيه.

وأوضح رئيس السكة الحديد، أن الهيئة تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى زيادة حجم نقل البضائع من 5 ملايين طن إلى 25 مليون طن سنويا عبر قطارات السكك الحديدية، وذلك للحفاظ على أسعار تذاكر الركاب، مشيرا إلى أن جميع أسعار تذاكر القطارات لم تشهد أي تعديلات منذ سنتين تقريباً.

وأكد أن الهيئة تواصل العمل الجاد من أجل تنفيذ تحديث مشروعات تطوير منظومة السكة الحديد من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لافتاً إلى أن سكك حديد مصر ستكون مثل مثيلتها في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سيد عيسى رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن التابعة لهيئة السكة الحديد، أن أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر تتم بصورة دورية، مشيرا إلى أن الشركة حريصة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لتوفير الحماية والسلامة للجمهور المسافر على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى.

وأضاف عيسى، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم تعقيم وتطهير نحو 801 منفذ لبيع التذاكر بمختلف المحطات، وتعقيم 867 قطارا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع القطارات تخضع إلى أعمال التعقيم قبل إنطلاق الرحلات، موضحا أن الجميع في الشركة يعملون من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأشار رئيس شركة الخدمات المتكاملة للنظافة والأمن، إلى أنه تم لصق منشورات بالمحطات وداخل عربات القطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.