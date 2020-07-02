وفاة رئيس السكة الحديد السابق بعد إصابته بكورونا.. وتعافي 3 موظفين بالهيئة

أكد مصدر مسؤول بمستشفى السكة الحديد الجديد بأبو زعبل في القليوبية، تعافي 3 موظفين بالسكة الحديد والمترو، ووفاة المهندس السيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأشار المصدر إلى أن عدد الموظفين الذين تعافوا من الفيروس في السكة الحديد ومترو الأنفاق وصل إلى 53 موظفا، بواقع 17 موظفا بالسكة الحديد، و40 موظفا بالمترو، موضحاً أن هناك نحو 27 موظفا ما زالوا في العزل لتلقي العلاج اللازم للتعافي من فيروس كورونا.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الفترة الماضية لم يتم تسجيل أي حالات جديدة بين الموظفين والعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق مصابة بـ كورونا، لافتاً إلى أن جميع العاملين يخضعون لقياسات حرارية يوميا قبل بداية العمل، موضحاً أن هناك إجراءات صارمة يتم تنفيذها بالهيئتين حفاظا على أرواح العاملين والركاب.

وأضاف أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين مستقرة وتتجاوب للعلاج بشكل طبيعي، موضحاً أن العاملين المصابين بين صفوف السائقين وصرافين التذاكر، لافتاً إلى أن عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بالمحطات ساعد كثيرا على عدم ظهور حالات جديدة مصابة بالفيروس سواء بالسكة الحديد أو مترو الأنفاق.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن أعمال التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات مستمرة، إضافة إلى تعقيم ماكينات استخراج التذاكر آليا بالمحطات، وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن عمليات التعقيم تتم بصورة دورية، موضحاً أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور ملتزمون تماما بارتداء الكمامات والقفازات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل قطارات جديدة لخدمة الركاب خلال الشهر الجارى، حتى يشعر المواطن المصري بالتغيير الشامل في الخدمة المقدمة له.