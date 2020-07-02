رئيس المعاهد: 10 حالات غش بالمحمول و5 ورقي بامتحان الفيزياء بالأزهر

قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحان الفيزياء للقسم العلمي بامتحانات الثانوية الأزهرية، مرت بسلام وسط حالة من الارتياح الكبير سادت اللجان، وهو أمر على غير المتوقع من الطلاب، لكنها مرت بسلام وسط ارتياح كبير.

وأوضح: نحن نسعى إلى خروج الطلاب من اللجان وهم فى حالة جيدة، ونسعى لرفع معنوياتهم، مضيفا أنه لا صحة لما تردد بأن هناك نقطة بالامتحان ليس لها إجابة، موضحا أن تلك النقطة، توضح الفرق بين الطالب المتميز وغيره.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، أن لجان المرور، رصدت عدد من المحاولات لإفساد العملية التعليمية، فقد تم ضبط 10 حالات غش بالمحمول، و5 حالات غش ورقى، كما تم إلغاء ندب 14 عضو، لإخلالهم بواجبات وظيفتهم داخل اللجنة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، لتحقيق التباعد الاجتماعى حتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

جدير بالذكر، أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.