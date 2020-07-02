منصة إلكترونية موحدة للتظلم من نتائج الرسائل البحثية بجامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، إطلاق الجامعة لمنصة إلكترونية مُوحدة، لتقديم التظلمات من نتائج الرسائل البحثية لطلاب سنوات النقل، الذين ظهرت نتائجهم، وذلك بعد أن اعتمدت الجامعة الرسائل البحثية تقييمًا لطلاب سنوات النقل، بالفصل الدراسي الثاني، وبديلاً لاختبارات نهاية العام، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد، وحفاظاً على سلامة وصحة طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن النظام يعمل بطريقة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتتيح للطالب إدخال بياناته وبيانات المقرر المتظلم من نتيجته، وأسباب التظلم، ومن ثم يقوم النظام بإرسال التظلم آلياً لأستاذ المقرر ونسخه لبريد مخصص لتلقى هذه الرسائل من قبل إدارات الكليات.

هذا وقد أتاحت الجامعة فيديو قصير توضيحي يشرح طريقة التعامل مع النظام وآليات استخدامه.