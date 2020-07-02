السعودية: اتفاق عادل في أزمة سد النهضة يجنّب المنطقة تصعيدا خطيرا

أكدت السعودية، أهمية الأمن المائي لمصر والسودان، مشددة على رفضها أي عمل أو إجراء من شأنه أن يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.

وجاء ذلك خلال مشاركة نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، في الاجتماع الافتراضي للجنة العربية المصغرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، حيث تم بحث سبل إيجاد حل لأزمة سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا.

وأوضح منزلاوي، أنّ السعودية تتمتع بعلاقات متميزة مع جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى تفويض جامعة الدول العربية بمتابعة تطورات الموضوع في مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وشدد منزلاوي، على ضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح الجميع لتجنيب المنطقة أي تصعيد خطير في المستقبل.

وأشار منزلاوي، إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من الصراعات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وأن لقاء أعضاء اللجنة العربية بالأمين العام للأمم المتحدة يهدف إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز التدابير الوقائية وإطلاق مبادرة سلمية لحل الخلافات العالقة، وحث نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، جميع الأطراف على مواصلة المفاوضات.

وطالب منزلاوي، الأمين العام بأن يقوم بالمساعي الحميدة مع الدول المعنية والتأكيد على أنّ المفاوضات هي السبيل الوحيد للوصول لحل عادل وشامل يراعي مصالح مصر والسودان المائية.