المعاهد الأمريكية: متفائلون بتحقيق هدف إنتاج لقاح ضد كورونا نهاية 2020

عبر مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، اليوم الخميس، عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020.

وأوضح كولينز في حديثه أمام لجنة بمجلس الشيوخ أنه واثق من أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة الرئيس ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، كما عبر عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021 وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق هدف آخر هو إجراء مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا يوميا بحلول شهر سبتمبر، من أجل السماح بإعادة فتح المدارس وإطلاق الفعاليات الرياضية.