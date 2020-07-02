"أوقاف القاهرة" ثاني مديرية تحصِّل 500 صك أضاحي.. و20 ألف جنيه مكافأة

حققت مديرية أوقاف القاهرة الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كثاني مديرية تحقق هذا الرقم، وقد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وطالبت الوزارة المديرية بتقديم صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ500 صك في موعد أقصاه الأحد 5/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأوضحت الوزارة أنه للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01008806466 – 01120857330 – 01202527258) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).

أو سجل عبر عبر موقع الوزارة أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).