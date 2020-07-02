الأوقاف: صكوك الأضاحي تجاوزت الـملايين الـ5 الأولى

أعلنت وزارة الأوقاف، أن مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف تجاوزت الملايين الـ5 الأولى، منذ انطلاق المشروع حتى تاريخه، ونشرت الوزارة، أفضل خمس مديريات أداءً في صكوك أضاحي الأوقاف، وهي محافظات، الغربية والإسكندرية وبني سويف والقاهرة والجيزة.

وقدمت إدارة المشروع بديوان عام الوزارة، الشكر على تلك الجهود، وأوضحت أنه للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر "الواتس آب" على أي من الأرقام التالية: (01008806466– 01120857330– 01202527258)، متضمنة: (الاسم– العنوان– التليفون– عدد الصكوك).

أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف– البنك المركزي– بنك مصر– البنك الأهلي المصري– البنك الزراعي المصري– البريد المصري– فوري).