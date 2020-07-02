الأوقاف تحذر: سنغلق المساجد المخالفة لتعليمات صلاة الجمعة

أصدرت وزارة الأوقاف تنبيها مهما بشأن صلاة الجمعة المقبلة، وأوضحت فيه أنّه في الوقت الذي تحرص فيه على عمارة بيوت الله عز وجل، فإنّها تحرص أيضا على صحة المواطنين جميعا من منطلق الحفاظ على النفس البشرية، ورغم إشادتنا بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية، فالتجربة لا تزال موضع التقييم، وفِي إطار سياسة الفتح التدريجي لشؤون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة.

وأكدت الوزارة، أنّ الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، مؤكدة أنّ طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأي طريق علي المخالفة .

وأوضحت الوزارة أنّه على جميع العاملين بها ضرورة الالتزام بهذ التوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة، عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به.

وحذّرت الأوقاف بشدة من مخالفة التعليمات، وناشدت جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة لتنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.

ولفتت إلة أنّ من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، إذ ستكون الوزارة مضطرة رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات، سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.