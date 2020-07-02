الصحة: الإقلاع عن التدخين يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان صورة جديدة لها تحث خلالها متابعيها الإقلاع عن التدخين بأشكاله المختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل لاجتماعي "فيس بوك".

وأوضحت الوزارة أن الإقلاع عن التدخين يقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا، والعديد من الأمراض التنفسية، حيث أكدت الوزارة أن التدخين سببا رئيسيا لأمراض الرئة خلال منشورها التوعوي المنشور، اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و 3034 حالة وفاة.