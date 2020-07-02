الاغتيالات منهجهم والفوضى أسمى أمانيهم..رصد مؤامرات الإخوان على العرب

"منذ نشأت جماعة الإخوان الإرهابية ويّعد العنف والاغتيالات منهجم ونشر الفوضى أسمى أمانيهم، فهم ليسوا فصيلًا سياسيًا كما يروجون لأنفسهم"، بهذه الكلمات استعرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب" تقريرًا يرصد غدر الإخوان ومؤامرتهم على الشعوب العربية.

فمن مصر بدأ تخريبهم ثم نشروا الإرهاب في كل مكان حتى تصدى لهم الشعب والجيش، وفي ليبيا استغلوا الثورة ضد القذافي ليعيثوا فسادا في البلاد ويسيطروا على مقاليد البلد الغني بالنفط فأسسوا جماعات وتنظيمات إرهابية تعاونت مع القاعدة وداعش بدعم تركي قطري لترويع الشعب الليبي والاستيلاء على مقدراته.

وفي تونس اتخذوا من السياسة ستارا للتغطية على أيديولوجيتهم التخريبية التي ظهرت بتجنيد الشباب التونسي وإرساله لجبهات القتال في سوريا للقتال مع التنظيمات الإرهابية وكلما اشتدت عليهم المعارضة المدنية قام جهازهم السري باغتيال الرموز المعارضة مثل شكري بلعيد ومحمد البراهمي ثم جاءت تسريبات خيمة القذافي وفضحت تخطيطهم لنشر الفوضى والتخريب في دول الخليج العربي واستهداف السعودية والكويت.

خبث الجماعة الإرهابية كان معروفا للقاصي والداني لكن الخيمة باحت بأسرارها فها هم في الكويت وبالدليل القاطع يتآمرون على الدولة رغم أنهم يتخذون من البرلمان والسياسة ستارا لفكرهم التخريبي وسياستهم المدمرة للشعوب العربية الإخوان والإرهاب ملة واحدة دينهم الحزبية والتنظيم ولو استتروا بألف دين.