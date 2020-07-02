مع عودة حركة السياحة.. طريقة تقديم شكوى للوزارة

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، طريقة تقديم الشكاوى الخاصة بالسياحة، وفقا لما أعلنته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار

قامت وزارة السياحة والآثار بتطوير خدمة الخط الساخن الخاص بالرقم 19654 والذي أطلقته الوزارة في شهر إبريل الماضي ليشمل تلقي استفسارات وآراء السائحين في ظل ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية؛ بجانب استقبال الخط لشكاوى ومقترحات العاملين بالقطاع منذ إطلاقه.

مواعيد عمل الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار

يستقبل الخط الساخن مكالمات السائحين طوال أيام الأسبوع وفي العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً باللغتين العربية والإنجليزية، فمن خلاله يتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة استفساراته ومقترحاته والرد عليه فورا والقيام بحلأية مشكلة قد تواجهه.

جدير بالذكر أنه فى أولى أيام بدء عودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ومدينة شرمالشيخ بمحافظة جنوب سيناء طائرتين قادمتين من العاصمة الأوكرانية كيف، وذلك فى أولى رحلاتها إلى مصر بعد توقف دام قرابة الثلاثةأشهر حيث كانت قد علقت مصر فى مارس الماضى حركة الطيران الدولى فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم.

وقد بلغ عدد الركاب فى الطائرة التى استقبلتها مدينة الغردقة 173 راكبا، وطائرة مدينة شرم الشيخ 124 راكبا، وقد قامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بهذه المحافظات باستقبال هؤلاء الركاب بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.