بالصور.. وصول طائرتين لشرم الشيخ والغردقة من سويسرا وبيلاروسيا

في ثاني أيام استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، استقبلت مدينتا الغردقة وشرم الشيح، اليوم الخميس، طائرتين من دولتي سويسرا وبيلاروسيا على متنهما 313 سائحاَ.

وتعتبر هاتين الرحلتين هما ثاني الرحلات الخارجية الوافدة إلى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ منذ استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر أمس، حيث استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم رحلة طيران قادمة من زيورخ بسويسرا على متنها 141 سائحا من سويسرا وكان في استقبالهم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزع مكتب الهيئة بالغردقة بتوزيع بعض الهدايا التذكارية على الركاب، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السائحين.

كما قام مسئولي مكتب الهيئة في شرم الشيخ باستقبال طائرة قادمة من بيلاروسيا اليوم إلى شرم الشيخ على متنها 172 سائحا بيلاروسيا.