مع عودة حركة الطيران.. ضوابط للمسافرين بالمطارات للوقاية من كورونا

تزامنًا مع استئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية اعتبارًا من 1 يوليو بعد توقف تشغيل دام لنحو 3 أشهر، نشرت شركة "مصر للطيران" عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيس بوك، بعض التعليمات والإرشادات للمسافرين على متن طائراتها سواء أثناء التواجد بالمطار أو في الطائرة، كإجراء احترازي للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة.

وتستعرض "الوطن" إرشادات يجب على المسافرين اتباعها أثناء التواجد في المطار، وفقًا لشركة "مصر للطيران" على النحو التالي:

- يجب على المسافر الحضور قبل موعد إقلاع الرحلة بـ4 ساعات ونصف الساعة للرحلات الدولية، وساعتين ونصف الساعة للرحلات الداخلية لإنهاء الإجراءات.

- يفضل شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية.

- تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية في حالة دفع وزن زائد أو مشتريات الأسواق الحرة وغيرها.

- يسمح فقط بحمل حقائب اللاب توب ومتعلقات الرُضع على الطائرة لتجنب الازدحام في المحطة والطائرة.

- بجب الالتزام بالإفصاح الطبي عن الحالة الصحية والإبلاغ في حالة وجود أي أعراض للمرض.

وتشكل المطارات داخل جمهورية مصر العربية، والعاملين بها، إضافة إلى الطواقم الجوية، الخط الأول لمنظومة الطيران المدني، لذا ستخضع المرافق المرتبطة بهذه المنظومة والقوى البشرية العاملة بها إلى العديد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقًا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة، وسيجري اتخاذ الإجراءات التالية:

- الالتزام بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المطار، وفي الطائرة، وحتى مغادرة بلد الوصول، وسيمنع من السفر من لا يلتزم بالكمامة.

- كإجراء وقائي؛ يجري قياس درجة حرارة المسافرين، ومن تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية لا يسمح له بالدخول.

- اقتصار الدخول إلى المطار على المسافرين فقط، ويستثنى من ذلك المرافقين لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

- السماح بمسافة آمنة بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة وغيرها.

- يلتزم المسافر بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية، قبل تسليم الـboarding pass.

- تعقيم اليدين عند الدخول للصالة، وتوفير المعقمات في جميع أرجاء المطارات.

- يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR حديث (قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى) وسيجري تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.

- يفضل استخدام الوسائل الإلكترونية والتقليل من التعامل المباشر مثل طباعة بطاقة صعود الطائرة والـcheck in الإلكتروني.

- تنظيم حركة الركاب مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الانتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب.

- تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات.

- يسمح للمسافرين بحمل المطهرات الكحولية ومعقمات الأيدي فيما لا يزيد عن 100 مللي أو ما يعادلها لعبوة السوائل أو الجل للمسافر.

- عند منطقة الجوازات، يطلب من المسافرين فتح جوازات سفرهم على الصفحة التي فيها صورهم ثم فتح صفحة التأشيرة وخلع الكمامة للتحقق من هويتهم يليها مسح بطاقات صعود الطائرة بأنفسهم.

- إلزام جميع العاملين في المطارات وخاصة الطواقم الجوية على متن الطائرة بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفازات وغيرها من الملابس الوقائية، وإلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي.

- تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر بعد كل استخدام.