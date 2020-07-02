قبل إعلان جدولها الزمني.. شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

بدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية.

وخلال الساعات القليلة المقبلة، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان، بعد عودتها للحياة بموجب التعديلات الدستورية.

ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويمثلا بالنظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي، بواقع 100 عضو بكل منه، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

ووفقا للقانون، تقسم دوائر مجلس الشيوخ، بواقع (27) دائرة، تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويتعين على من سيترشح لعضوية مجلس الشيوخ، أن تتوافر فيه الشروط التالية:

أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

ويكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين، بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.