آليات استرداد مجلس الشيوخ لأصول "الشورى" الملغى

نظم قانون مجلس الشيوخ الجديد والذي يعد أحد الاستحقاقات الدستورية وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، إجراءات نقل أصول مجلس الشورى "السابق" مرة أخرى من مجلس النواب إلى الشيوخ.

وينص القانون على أنه ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغى السابق، والتي كان قد تم نقلها إلى مجلس النواب عام 2014 ويؤول مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ .

وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية.

وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتتولى اللجنة جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ الجديد يتألف المجلس من ٣٠٠ عضوا، وتجرى الانتخابات بنظامى القائمة والفردى بواقع ١٠٠ مقعد لكلا منهما، حيث ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.