حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات لتسريبه امتحانات الثانوية العامة

أمرت نيابة الشؤن المالية والتجارية بمحافظة الإسكندرية، بحبس الطالب "م. س. ج" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بتسريب الامتحانات.

ووجهت النيابة للطالب تهمة نشر وترويج أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة الخاصة بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لتسهيل ارتكاب الجريمة.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية ما يقوم الطالب بنشره على "فيس بوك"، وبعد التحريات تم تحديد محل سكنة بمنطقة العامرية ومداهمة منزله وإلقاء القبض عليه والتحفظ على هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.