السكة الحديد تعلن عن وظائف شاغرة.. إليك الشروط والتفاصيل

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن وظائف شاغرة في عدد من المجالات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، على أن يبدأ التقديم من اليوم وينتهي في 2 أغسطس المقبل.

وجاءت تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

1. رئيس الإدارة المركزية لشؤون المنطقة (بنية أساسية) (شرق الدلتا/غرب الدلتا/ وسط الدلتا/ الجنوبية/ الوسطى/القاهرة) (مناطق: وسط الدلتا، غرب الدلتا، المنطقة الوسطى، منطقة القاهرة، شرق الدلتا، المنطقة الجنوبية)، بشرط الحصول على مؤهل عالِ هندسي مناسب لطبيعة العمل.

2. رئيس الإدارة المركزية للتشغيل (نائب نقل البضائع)، بشرط الحصول على بكالوريوس هندسة.

3. رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق، بشرط الحصول على مؤهل عالِ هندسي مناسب لطبيعة العمل.

4. رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات، بشرط الحصول على مؤهل عالِ هندسي مناسب لطبيعة العمل.

5. رئيس الإدارة المركزية للخدمات العامة، بشرط الحصول على مؤهل عالِ مناسب.

6. رئيس الإدارة المركزية لتخطيط ومتابعة وصيانة الوحدات المتحركة، بشرط الحصول على مؤهل عالِ هندسي مناسب لطبيعة العمل.

7. رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، بشرط الحصول على مؤهل عالِ تجاري مناسب لطبيعة العمل.

الشروط المشتركة

- ​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991.

- ​قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- خبرة واسعة في مجال أعمال السكك الحديدية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التى تحكم العمل.

​- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة (مدير عام).

المستندات المطلوبة للوظائف

​​1. بيان الحالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية [مدتها ونوعها ومكانها] العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير) الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2. (6) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

3. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك على أن تكون من أصل و5 صور.

4. خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.

5. صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي.

وترسل طلبات العمل إلى ​مقر الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية برئاسة الهيئة برسم السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بمبنى محطة القاهرة - الدور الثاني – ميدان رمسيس، على أن يتم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة.