تكريم الفريق الطبي السابع بعزل قها وتسلم الثامن مهام العمل

كرمت إدارة الفريق الطبي السابع بمستشفى قها المركزي، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الفريق الطبي السابع بقيادة الدكتور محمود حسب الله مدير الفريق، فيما تسلم الفريق الطبي الثامن مهام الأعمال بالمستشفى الثامن بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي مدير المستشفى ومدير الفريق الثامن، ليواصل أعمال تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس

وتسلم أعضاء الفريق الطبي السابع شهادات التقدير قبل انتهاء فترة عملهم صباح اليوم، حيث جرت مراسم تسليم مهام عملهم للفريق الطبي الثامن.

وثمن مدير الفريق الطبي السابع الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الفريق وتضحياتهم العظيمة وسط أجواء من السعادة بخروج متعافين جدد من الإصابة بفيروس كورونا من المستشفى

وكرمت المستشفى فريق الأمن بها، بسبب الكفاءة والإلتزام الذي حققوه خلال تواجدهم في المستشفى.

وكتبت المستشفى على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تكريم الحراس الأبطال والعيون الساهرة التي لا تخاف والذين أثبتوا جدارة والتزام، تكريم من قبل الدكتور محمود حسب الله مدير الفريق الطبي السابع، شكرًا لكل بطل ساهم في نجاح تلك المنظومة الطبية".

وأعلن مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، تعافي وخروج 12 حالة كانت مُصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد ورود تقارير المسحتين التي أجريت لهما، ليصل أعداد المتعافين لـ 321 متعافيًا.