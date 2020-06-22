بصحبة رضيعها.. خروج صيدلانية من عزل قها لتعافيها من كورونا

أعلنت مستشفى قها للحجر الصحي خروج الصيدلانية هاجر محمد بصحبة رضيعها بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء عملية ولادة قيصريًة لها داخل المستشفى منذ 5 أيام.

كان الفريق الطبي بمستشفى قها لعزل مصابي كورونا قد نجح في إجراء عملية ولادة قيصرية لصيدلانية تدعى هاجر محمد، 27 عامًا، ومصابة بالفيروس، وأنجبت طفلًا أسمته "عمر".

أجرى الجراحة الدكتورة أسماء عربي مدير الفريق الطبي السابق بالمستشفى، والدكتور أحمد مصطفى طبيب التخدير، والدكتور إسلام شمس أخصائي أمراض النساء والتوليد.

وأشار الدكتور محمود حسب الله رئيس الفريق الطبي السابع بالمستشفى، إلى ارتفاع عدد المتعافين من كورونا منذ بدء الجائحة بالمستشفى إلى 282 متعاف.