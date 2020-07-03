التنمية المحلية تتلقى 5 آلاف كمامة من مؤسسة "بنحبك يا مصر"

تلقت وزارة التنمية المحلية، تبرعا بنحو 5 آلاف كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية" لتوزيعها على العاملين بالوزارة وعدد من المحافظات.

واستقبل اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، المهندسة زينب بشير، رئيس المؤسسة، بمقر الوزراة لتسلم الكمامات.

ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بأهمية دور المجتمع المدني في مساعدة الجهات المسؤولة بالدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا والتوعية الدائمة للمواطنين.

ووجه شعراوي الشكر للقائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية مع بعض الوزارات والمحافظات خلال الفترة الماضية، مثمنا دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة وبين وزارة التنمية المحلية والمجتمع المدني مثل مؤسسة "بنحبك يا مصر" حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

من جانبها، أعربت المهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية"، عن شكرها لوزارة التنمية المحلية على تعاونهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكده أن المؤسسة ساهمت في توزيع آلاف من الكمامات الطبية والبدل الواقية على الأطباء في عدة محافظات، فضلا عن المساهمة في توزيع آلاف الكمامات الطبية أيضًا على الطلاب حفاظًا على صحتهم في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن المؤسسة وزعت عددا من الكمامات الطبية على العاملين بوزارة الهجرة، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم.

وقدمت مؤخرا آلاف من كمامات "فيش شيلد" لصندوق تحيا مصر ودعمت مشروع وشارع 306 الذي ترعاه مؤسسة صندوق تحيا مصر لدعم شباب الخريجين.