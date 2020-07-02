التنمية المحلية: طلاء واجهات العقارات مستمر وقطع المرافق عقوبة المخالف

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم منح أصحاب العقارات واتحادات الملاك أكثر من مهلة لطلاء الواجهات، وقطع المرافق عن العقارات غير الملتزمة، وعدم توصيل المرافق إلى أي عقارات جديدة لم تلتزم بالقرار، مؤكدا أن عدد العقارات التى التزمت بطلاء الواجهات، زادت عن 35 ألف عقار خلال الفترة الماضية، أغلبها يتركز على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين.

في أول تعليق من التنمية المحلية، على توجيه الدكتور مصطفى مدبولى بوضع خطة تنفيذية، تتضمّن جدولا زمنيا لانتهاء أصحاب المبانى من طلاء الواجهات الأربع، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، واتخاذ إجراءات القطع الفورى للمرافق من كهرباء ومياه عن المبانى، التى لا ينتهى أصحابها من طلاء واجهاتها، خلال المهلة المقرّرة.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن أعمال طلاء الواجهات مستمرة بمختلف المحافظات، للحفاظ على النسق الحضارى والجمالى، والقضاء على فوضى البناء، مؤكدا أنه تم تكليف المحافظات بحصر المباني غير منتهية التشطيب، وحث السكان على تشطيب العمارات، ومنحهم مهلة لتنفيذ أعمال طلاء الواجهات وفي حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجيا، لحين الالتزام بتطبيق القرار.