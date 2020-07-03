القصير: أنشأنا 18 مجتمعا زراعيا في سيناء.. "مصر تهتم بكل شبر بأرضها"

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن سيناء تمثل جزءا كبيرا من مساحة الأرض المصرية وبالتالي الدولة تهتم بسيناء، وهناك مجتمعات عمرانية كاملة تقام في سيناء، وهناك أكثر من 18 مجتمعا زراعيا في سيناء، وهو يعطي دلالة بأن مصر تهتم بكل شبر في أرضها وتريد الحفاظ عليه وتريد تحقيق النجاحات بقوة في هذا القطاع.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أنه من الموضوعات التي تهتم بها الدولة المصرية هو تحقيق توازن في الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، فجميعها قطاعات مهمة وتحقق التوفير الغذائي الآمن للسكان والشعب المصري، لافتا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمليون رأس ماشية ومبادرة البتلو الذي تم إعادة إحياءه عام 2016 والرئيس السيسي يعطي دفعة فيه كبيرة وخلال الفترة الماضية تم تمويل أكثر من 100 رأس ووصل إجمالي التمويل مايفوق مليار و600 مليون جنيه، وكل هذا الهدف منه هو إتاحة فرص لصغار المربين والمزارعين والفلاحين لزيادة دخلهم وتوفير فرص عمل، والاهتمام بالثروة الحيوانية بصفة عامة مشروع قومي.

وشرح القصير أن كل تلك المبادرات هدفها زيادة الإنتاج، مشيرا لمشروعات جهاز الخدمة الوطنية في الإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات اللحوم وخلافه من جودة كبيرة وبكميات واسعة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحثنا على رفع مستوى السلالات واستيراد سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية سواء في الألبان واللحوم وخلافه وكلها مشروعات كبيرة هدفها توفير اللحوم بأسعار متوازنة وتوفر فرص عمل.

وشدد القصير على وجود نهضة حقيقية وغير مسبوقة بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.