وفاة خامس طبيب بكورونا في الدقهلية

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو النقابة العامة للأطباء، اليوم، وفاة الدكتور زكريا متولي، استشاري طب الأطفال، بمحافظة الدقهلية متأثرا بإصابته بفيروس كورنا المستجد.

وقال الزيات لـ"الوطن"، إن الدكتور زكريا بالمعاش، وأصيب بفيروس كورونا المستجد، وجرى عزله في مستشفى المنصورة الدولي، لتلقي العلاج إلا أنه توفي صباح اليوم.

يذكر أن الدقهلية سبق وأن سجلت 4 وفيات بين الأطباء بفيروس كورونا، وهم: الدكتورة سونيا عبد العظيم، الدكتور طارق حسين مخيمر، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى زين والصباح في الكويت، والدكتور أحمد الزفتاوي كبير استشاري الصدر بالمنصورة، والدكتور عبد الطيف حسب النبي دبور، أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام.