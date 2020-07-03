النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة وظيفة "معاون".. تعرف على الشروط

أعلنت النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا ما يلي:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن "جيد".

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر يوم لسحب الملف وهو 28 يوليو.

3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

تسحب الملفات خلال الفترة من 7 يوليو وحتى 28 يوليو، مقابل سداد مبلغ 400 جنيه وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيكون الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة بمقر الأمانة العامة بـ6 أكتوبر والمكاتب الفنية بالمحافظات وعلى الموقع الالكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg

ويشترط لسحب ملف التقديم:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الأصل لدى تقديم الملف متوفيًا.

3- موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأى جهات حكومية.

4- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.