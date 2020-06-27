بدءا من 1 يوليو.. عودة عمل النيابة الإدارية وجميع فروعها بكامل طاقتها

قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عودة العمل بالإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها، مع تأكيد اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (التعقيم اليومي للمقرات، ارتداء الكمامات طوال الوقت وحظر التواجد بدونها، منع التكدس، تحقيق التباعد بين الأفراد).

كما قرر المستشار عصام المنشاوي، اعتبار المصاب بفيروس كورونا، في إجازة مرضية، بشرط تقديم التقرير الطبي بالإصابة والشفاء، وبالنسبة للمخالط لمصاب بالفيروس، عليه التقدم بما يفيد إصابة من يخالطه، وإلا يعد متغيبا عن العمل.

وتضمن القرار، أنه لمديري الإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات، تنظيم العمل بين الأعضاء والعاملين بما يحقق عدم التكدس، على أن تخطر إدارتي التفتيش والنيابات ومكتب رئيس الهيئة، بما يفيد ذلك، وسوف تراقب رئاسة الهيئة تنفيذ ذلك بكل دقة واتخاذ ما يلزم حال مخالفته.

وتضن قرار رئيس النيابة الإدارية أن يعمل به اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يوليو المقبل، وعلى كافة الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية تنفيذه.

ويأتي ذلك اتساقا مع توجه الدولة نحو إعادة الحياة والتعايش مع فيروس كورونا.