بمنع إجازات البيطريين وتشكيل غرفة عمليات.. الدقهلية تستعد لـ"الأضحى"

اتخذت محافظة الدقهلية إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، وشكلت غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أي طوارئ والتجاوب معها فورا.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منع الإجازات والراحات للأطباء للبيطريين العاملين بالمجازر، اعتبارًا من مطلع شهر يوليو الجاري، وكلف بتزويد المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين لإنجاز الأعمال بأقصى سرعة ومنع التكدس والزحام بالمجازر، مؤكدا أهمية التنسيق مع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها المجازر بعمل الصيانة اللازمة لها، خاصة صيانة الصرف الخاص بها وكذا أحواض الترسيب وتزويدها بكافه أدوات ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، أنه كلف بتفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصًا على صحة وحياة المواطنين.

وأكد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز، وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر اسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.

ودعا محافظ الدقهلية، للاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافذ والمحلات والمعارض خاصة اللحوم والأضاحي وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.

وطالب الدكتور مختار، بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة، لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقي التاكسي للالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، وأيضًا رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق (المياه - الصرف الصحي - الكهرباء -الغاز)، ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب مع أي أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورًا.