480 فندقا.. قائمة بجميع الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية حتى الآن

تسلم خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي 179 فندقًا بـ14 محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى ومطروح ودمياط والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، إلى الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 31 فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندقا واحدا بمحافظة شمال سيناء و63 فندقًا بمحافظة البحر الأحمر، و38 فندقًا بالقاهرة الكبرى، وفندقين بمحافظة مطروح، و8 فنادق بمحافظة دمياط، و3 فنادق بمحافظة الإسماعيلية.

كما أقرت اللجنة باستيفاء 5 فنادق بمحافظة السويس، و9 فنادق بمحافظة المنيا، و5 فنادق بمحافظة أسيوط، و3 فنادق بمحافظة سوهاج، وفندقين بمحافظة أسوان، و8 فنادق بمحافظة الأقصر، وفندق واحد بمحافظة قنا.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أنّه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة 480 فندقًا بـ19 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنّ لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وتستعرض "الوطن" قائمة بـ480 فندقًا حصلوا على شهادة السلامة الصحية

الفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية

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