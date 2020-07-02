لو عايز تسافر مصيف.. إليك الضوابط والخطوات قبل وأثناء السفر

ما يقرب من ثلاثة أشهر قضاها الكثيرون بين أروقة منازلهم، بعدما فرضت الحكومة المصرية الحظر الجزئي على حركة المواطنين في الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تسبب في توقف بعض أنشطة المصريين مثل السفر إلى المصايف بمحافظات المدن الساحلية.

ومع قرار الحكومة بـعودة الحياة تدريجيًا ابتداءً من يوم 28 يونيو الماضي، بدأ المواطنون باستعادة أنشطتهم مرة أخرى، والهروب من حر القاهرة إلى السواحل الشاطئية، خاصة مع رفع الحظر كاملًا والسماح للشواطئ الخاصة بالعمل مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية.

فإذا كنت من المقبلين على مصيف في وقتٍ قريب، تقدم لك "الوطن" في السطور الآتية الإجراءات الوقائية الواجب عليك اتباعها لتفادي إصابتك وعائلتك بفيروس كورونا.

ويقدم الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر، في حديثه لـ"الوطن" نصائح وضوابط للمسافرين إلى المصايف والتي قسمها على النحو التالي:

أولًا: نصائح السفر للمصيف قبل التحرك من المنزل

- اختيار وسيلة مواصلات آمنة سواء عن طريق الطائرة أو النقل البري.

- ارتداء الكمامة بشكل دائم لحين الوصول إلى وجهة السفر، وإذا كان في الأسرة أطفال أو مرضى يصعب عليهم ارتداء الكمامة لفترة طويلة يفضل الابتعاد تمامًا عن الزحام وترك مسافة آمنة بين الآخرين.

- يفضل تأجيل السفر إن لم تكن واثق تمامًا من إجراءات الأمان المتبعة بالمطارات أو وسائل النقل الأخرى.

- اصطحاب الأدوية والتواجد بفترة تقدر بـ4 ساعات قبل موعد السفر في حال السفر بالطائرة.

- يعد السفر بسيارتك الخاصة من أفضل الوسائل الآمنة لك ولأفراد أسرتك.

- يفضل استخدام الكمامة الطبية وليست الكمامة القماشية، إلا إذا تأكدت من ارتداء جميع من حولك الكمامة القماشية.

ثانيًا: ضوابط المصيف عند الوصول للفندق:

- يفضل اختيار الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من قِبل وزارة السياحة، والتي تتبع إجراءات التعقيم والتطير بأروقة الفندق.

- إذا لجأت إلى استئجار شقة بدلًا من الفندق يفضل أن تقوم بتنظيفها بنفسك باستخدام الكلور وجميع المعقمات والمطهرات.

ثالثًا: ضوابط للمُصيفين:

- يجب ألا يغفل المصيف غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركهما بالكحول، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

- حمام السباحة لا ينقل عدوى فيروس كورونا، إلا أنّه يفضل الاستغناء عنه في حال وجدت زحامًا عليه من قبل النزلاء.

- يمكنك استخدام الشاطئ الخاص بالفندق والجلوس على رمال الشاطئ بشرط تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بمسافة بينك وبين الآخرين، إذ يعمل نشاط الهواء القوي الناتج من مياه البحر لنقل الرذاذ بصورة أكبر.

- يفضل أن يكون المُصيف على علم جيدًا بأماكن الطوارئ التي تستقبل حالات كورونا بالمنطقة التي يقضي فيها عطلته، وأرقام الطوارئ.

ضوابط وزارة السياحة المصرية

وكانت وزارة السياحة المصرية وضعت بعض الإرشادات والضوابط داخل الفنادق السياحية بالنسبة للنزلاء والعاملين وضوابط استخدام الغرف وحمامات السباحة والشواطي والتي جائت على النحو التالي:

- عودة العمل بالفنادق السياحية بطاقة 50%.

ـ توفير أدوات حماية شخصية عالية الجودة للعاملين والنزلاء، "أدوات تطهير وتعقيم، أقنعة، وقفازات".

ـ تنظيف وتطهير جميع الأسطح في الأماكن العامة بمعدل كل ساعة.

ـ توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال، ومختلف المرافق في جميع الأوقات.

ـ الالتزام بأقصى حمولة للمصعد، 50% من الطاقة الاستيعابية له.

إجراءات الفنادق مع النزلاء عند الوصول

ـ تعقيم أمتعة النزلاء قبل دخول الفندق ومغادرته.

ـ إنهاء إجراء تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيا، أو بأقلام أحادية الاستخدام.

ـ قياس درجة الحرارة للنزلاء، كل مرة عند دخول الفندق.

ضوابط استخدام الغرف للنزلاء

ـ سعة الغرفة شخصين بالغين، وطفل واحد في الغرفة العائلية.

ـ تطهير الغرف يوميا، باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى.

ـ تطهير الممرات بشكل يومي، وتطهير الغرف بالكامل، بعد مغادرة النزلاء.

ـ توفير آلة البخار لتطهير الأثاث والأقمشة.

ـ تنظيف المفروشات المتسخة، والمناشف في درجة حراراة عالية، وتطهير المغسلة بعد إتمام عملية الغسيل اليومية.

ضوابط استخدام المطاعم والكافيهات

ـ إلغاء خدمة البوفيه.

ـ حظر تقديم الشيشة.

ـ قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

ـ ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين موائد الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، وبحد أقصى 6 مقاعد.

ـ الاعتماد على أدوات الطعام أحادية الاستخدام، قدر المستطاع.

ـ وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام.

ضوابط استخدام حمامات السباحة والشواطئ

- حمامات السباحة والشواطئ مفتوحة للاستخدام، مع الالتزام بإجراء الصيانة والتطهير لحمامات السباحة، بشكل منتظم وباستخدام مواد التطهير وفقا للمعايير العالمية، لإبطال مفعول فيروس كوفيدـ 19.

ـ تطهير المنطقة المحيطة بالشاطئ، وحمام السباحة، بعد استخدام كل نزيل، وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل.

ـ المسافة بين كراسي الاستلقاء للتشمس لن تقل عن 2 متر.

ـ تسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ يكون في الغرف.

ضوابط استخدام الصالة الرياضية والـspa

ـ يسمح باستخدام الصالة الرياضية مع الالتزام بتطهير الأسطح كل ساعة، وتطهير الصالة بالكامل بعد استخدام النزيل، والحرص على التباعد بين الأجهزة.

ـ حظر استخدام الجاكوزي، الساونا، البخار، وجلسات المساج.

ـ تنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية، كل ساعة، وحظر الاستحمام هناك.

ـ حظر استقبال رواد من خارج الفندق.

الإجراءات المتبعة في حالة مرض أحد النزلاء

ـ يوجد عيادة وطبيب مقيم في كل فندق، ويجري التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان.

ـ يوجد فندق صغير في المنطقة، أو دور في كل فندق، مخصص للحجر الصحي، لحالات الإصابة البسيطة، وغير الحرجة وحالات الاشتباه.

ـ توجد مستشفيات بالقرب من الفندق والمنتجعات.

استئناف حركة الطيران

وأعلنت وزارة الطيران المدني استئناف حركة الطيران مرة أخرى ابتداءً من اليوم في المطارات المصرية داخل وخارج البلاد، مع الالتزام بالعديد من الإجراءات الاحترازية بالمطارات وعلى متن الطائرات، وذلك لتجنب خطر الإصابة بالفيروس.

إذ يمكنك الاعتماد على رحلات الطيران الداخلية من القاهرة إلى المحافظات الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح ومرسى علم والإسكندرية، وتستطيع الحجز مسبقًا إلكترونيًا عن طريق الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران.

استخدام النقل البري

وإذا لم تتمكن من حجز الرحلات الجوية، يمكنك الاعتماد على رحلات التنقل بين المحافظات باستخدام شركات النقل البري التي تدعم وجهاتها المدن الساحلية.

وتقدم "الوطن" متوسط أسعار التذاكرة من وإلى القاهرة مع اختلاف مواعيد الحجز وفقًا لشركة "جو باص" للنقل البري على النحو التالي:

توفر شركة Go Bus الانتقال إلى العديد من المحافظات والمدن خارج القاهرة مثل الإسكندرية، والغردقة، وشرم الشيخ، ودهب، ومرسى علم، والساحل الشمالي، ويتراوح متوسط سعر التذكرة من القاهرة للمدن الآتية على النحو التالي مع اختلاف المواعيد:

- الإسكندرية من 100 إلى 165 جنيهًا.

- الغردقة من 180 إلى 545 جنيهًا.

- شرم الشيخ من 180 إلى 385 جنيهًا.

- مرسى مطروح 165 جنيهًا.

- بورتو السخنة من 90 جنيهًا إلى 205 جنيهًا.

- الساحل الشمالي من 160 إلى 180 جنيهًا.

- مرسى علم 275 جنيهًا.

- دهب من 215 إلى 420 جنيهًا.