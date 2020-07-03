التنمية المحلية عن الحالة الصحية لسائق لودر "عقار بشتيل": لم يصب بأذى

أجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اتصالا هاتفيا باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة واقعة انهيار عقار مخالف أثناء عملية إزالته على حفار وبداخله سائقه بمنطقة بشيتل التابعة لمركز ومدينة أوسيم.

واطمأن شعراوي خلال الاتصال على سلامة وصحة السائق، ووجه بإجراء الكشف الطبي اللازم له، حيث أكد المحافظ أنه لم يصب بأي أذى، كما أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات بين المشاركين في حملة الإزالة، موضحا أن الحفار الذي سقط عليه العقار انكسر جزء في مقدمته، مضيفا أن العقار المنهار عبارة عن فيلا تم بناؤها بشارع الكباش ببشتيل دون الحصول على التراخيص اللازمة ومخالفة القانون، وذلك على ارتفاع 4 طوابق وعلى مساحة 350 متر تقريبا.

ووجه شعراوي، بإحالة الواقعة للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة العاملين في حملة الإزالة وعدم تطبيق المعايير الهندسية في عملية الإزالة مما تسبب في سقوط العقار فوق الحفار.

وشدد شعراوي على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في حملات إزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة عدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرارات وقف البناء وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين، وإحالة كل المخالفات للنيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما طالب شعراوي بضرورة التنبيه على مقاولي الهدم والأحياء والإدارات الهندسية بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية المشاركين في حملات الإزالة التي تشهدها المحافظة سواء عمال أو متابعين أو فنيين وعدم الإهمال في تنفيذ قرار الإزالة.