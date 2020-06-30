هالة صدقي تحتفل بـ30 يونيو: "زي النهاردة كان أهم يوم في حياتنا"

احتفلت الفنانة هالة صدقي، بثورة الـ30 من يونيو بنشر صورة عبر حسابها الخاص بإنستجرام، وهي تحمل علم مصر بصحبة الفنانة رجاء الجداوي.

وعلقت "هالة": "زي النهارده، كان أهم يوم في حياتنا 30-6، كنّا بنصور وقررنا إننا نوقف التصوير وننزل التحرير، ربنا يقومك بالسلامه يا رجاء، يا أعز وأجمل ست في الدنيا ادعولها تقوم بالسلامه".

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، كانت أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بنجاحها في مسلسل ليه لأ، المعروض حاليا، وتقوم ببطولته أمينة خليل، مشيرة إلى أن ردود الفعل التي تلقتها جاءت إيجابية.

وقالت "هالة" لـ"الوطن"، إن "الورق كان الدافع الأكبر لقبول الشخصية، لأنها معجبة بشخصية وورق مريم نعوم، وكانت تتمنى العمل معها".

يذكر أن مسلسل ليه لأ، حظي بنسب مشاهدة عالية فور عرض الحلقات الأولى، ويقوم ببطولة المسلسل كل من أمينة خليل، شيرين رضا، ومريم الخشت، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.