قلعة قايتباي في الإسكندرية تستقبل الزوار وسط إجراءات احترازية

تفقد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بقلعة قايتباي، للاطمئنان على اتباع كل الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، للمناطق التي تم إعادة فتحها للزيارة والتطبيق الكامل، لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة الزائرين للقلعة والعاملين بها، وفتحت القلعة أبوابها مرة أخرى أمام الزائرين.

وأكد "متولي"، أنه أثناء تفقد قلعة قايتباي اليوم، وجد أن كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مطبقة بالكامل بقلعة قايتباي.

وأوضح أن من هذه الإجراءات، تعقيم القلعة يوميا قبل الفتح للزيارة، حيث يتم تعقيم شباك التذاكر وغرفة الكنترول وغرفة أجهزة الاكس راي، وبوابة كشف المعادن، والمكتشف اليدوي، وصحن القلعة والأسوار الداخلية والخارجية، وصهريج القلعة والبرج الرئيسي، ومسجد القلعة الأثري ومكاتب التفتيش.

وأكد على تعقيم شامل للقلعة كلها، عقب انتهاء الزيارة يوميا، أي أن القلعة ستعقم يوميا مرتين قبل الفتح وبعد الغلق، ما يعطي أقصى درجات الحماية والوقاية للزائرين والعاملين بالقلعة، مع استمرار التعقيم خلال فترة الزيارة لكل هذا المواقع داخل القلعة، كذا الالتزام بكل الإجراءات التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار، ومنها عدم السماح بدخول القلعة الا بالكمامة الواقية، والالتزام بإجراءات التباعد عند الوقوف أمام شباك التذاكر، والالتزام بأماكن الانتظار حيث تم وضع foot print أمام هذا الأماكن.

وتابع أنه سيتم قياس درجة الحرارة لكل الزائرين قبل دخول القلعة بالإضافة لقياس درجة الحرارة لكل العاملين بالقلعة يوميا قبل الزيارة واتخاذ هذا إلاجراءات للوصول لاقصي درجات الأمن والوقاية حفاظا علي الزائرين لقلعة قايتباي والعاملين بها كما تم تخصيص أماكن بالقلعة وضع فيها الجيل المطهر.

ومن أهم الإجراءات المتخذة من وزارة السياحة والآثار، تحديد أعداد الزائرين لكل موقع أثري، وبالنسبة لقلعة قايتباي تم تحديد دخول 100 زائر لكل ساعة، على ألا يزيد العدد فى القاعات داخل البرج الرئيسي للقلعة عن 10 زائرين في كل مرة، مع التطهير المستمر عقب كل زيارة لهذه القاعات، بما يضمن أقصى درجات السلامة للزائرين للموقع الأثري وللعاملين بقلعة قايتباي.

ومن الإجراءات المتخذة إلزام الرحلات المدرسية والجامعية والحكومية بإخطار المنطقة الأثرية قبل موعد الزيارة ب ٤٨ ساعة وألا يزيد عدد الرحلات عن خمس رحلات يومية بحد أقصي ١٥ زائر.

وأشار إلى أن جميع إجراءات التعقيم، تتم تحت إشراف فريق من مفتشي المنطقة وأخصائي الترميم بالمنطقة.