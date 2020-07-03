تسلم 179 فندقا بـ14محافظة شهادة السلامة الصحية

تسلم خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي ١٧٩ فندقا ب ١٤ محافظة هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبري ومطروح ودمياط والاسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٣١ فندقا بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد بمحافظة شمال سيناء و ٦٣ فندقا بمحافظة البحر الاحمر، و ٣٨ فندقا بالقاهرة الكبرى، وفندقين بمحافظة مطروح، و ٨ فنادق بمحافظة دمياط، و ٣ فنادق بمحافظة الاسماعيلية.

كما أقرت اللجنة باستيفاء ٥ فنادق بمحافظة السويس، و ٩ فنادق بمحافظة المنيا، و ٥ فنادق بمحافظة أسيوط، و ٣ فنادق بمحافظة سوهاج، وفندقين بمحافظة أسوان، و ٨ فنادق بمحافظة الأقصر، وفندق واحد بمحافظة قنا.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٤٨٠ فندقا ب ١٩ محافظة علي مستوي الجمهوية، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وهذه قائمة ب ٤٨٠ فندقا الذين حصلوا علي شهادة السلامة الصحية............