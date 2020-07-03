نائب محافظ سوهاج يتابع مشروعات "حياة كريمة" بقرى عاصمة المحافظة

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة قريتي "بندار الكرمانية، وبلصفورة" بمركز سوهاج، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تهدف لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، يرافقه محمد إمبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج .

وبدأ نائب المحافظ، جولته بتفقد أعمال رصف طريق أولاد شلول بطول 3.5 كيلو متر، بإجمالي تكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، والانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الكهرباء، وكشافات الليد الموفرة للطاقة بإجمالي تكلفة بلغت 250 ألف جنيه، بإلإضافة إلى مهمات إنارة بتكلفة اجمالية 400 ألف جنية.

كما تفقد "القاضي"، وحدة مطافي بندار الكرمانية والمقامة علي مساحة 400 متر، بإجمالي تكلفة مليون و600 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لبندار الكرمانية، بنسبة تنفيذ 100%، وتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمبنى الوحدة المحلية الجديد لقرية بلصفورة، بتكلفة مليون و280 ألف جنيه.

ووجه "القاضي"، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بتلك القرى.