أكاديمية "أوسكار" تضم 819 فنانا إلى أعضائها.. 45% منهم من النساء

ضمت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار، 819 فنانًا إلى أعضائها.

وبذلك تواصل الأكاديمية عملها على تنويع صفوفها. حيث ترتفع مجموع عضويتها إلى 9412 فردا، و45% من الأعضاء الجدد من النساء من 68 دولة، بحسب موقع Variety.

وقال ديفيد روبن رئيس الأكاديمية في بيان: "يسعد الأكاديمية الترحيب بهؤلاء الزملاء المتميزين في الفنون والعلوم السينمائية"، وأضاف: "لقد تبنينا دائمًا المواهب غير العادية التي تعكس التنوع".

تشمل الفروع التي دعت إليها النساء، "مصممي الأزياء والأفلام الوثائقية والتنفيذيين وفناني التجميل ومصففي الشعر والتسويق والعلاقات العامة".

وقال دون هودسون الرئيس التنفيذي للأكاديمية في بيان: "نفخر بالخطوات الكبيرة التي قطعناها في تجاوز أهدافنا الأولية للاندماج، لكننا نعترف بأن الطريق أمامنا طويل"

وأضاف: "نحن ملتزمون بالحفاظ على المسار، لا يمكنني تقديم الشكر الكافي لجميع أعضائنا وموظفينا".

يذكر أن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أجلت الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

وكانت الدورة السابقة من حفل أوسكار شديدة التميز، إذ ترشح لجوائزها عدد كبير من المبدعين وكبار نجوم هوليود، وشهدت عددا كبيرا من المفاجآت.