خروج رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بمطروح و9 آخرين من الحجر الصحي

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن خروج علاء الدين عبد الحميد رئيس مركز توزيع الأسئلة الثانوية العامة بمطروح و9 مخالطين له من الحجر الصحي بعد تحول نتائج تحليلهم من إيجابية إلى سلبية.

كان رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بمطروح أصيب بفيروس كورونا في اليوم الأول من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، بعد أن أجريت له تحاليل وتبين أنها إيجابية، وتم عمل عزل له والمخالطين معه وعددهم 9 من أعضاء مركز التوزيع، وحضعوا للرعاية الطبية الشاملة تحت إشراف الطاقم الطبي من مديرية الصحة بمطروح.

وقال "النيلى" اليوم، إن رئيس مركز التوزيع لن يتسلم عمله في مطروح بعد تكليف آخر مكانه، وسيتوجه إلى اللجنة الإدارية للثانوية العامة في القاهرة للعمل بها وهي المسؤولة عن توزيعه.

وأضاف "النيلي" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الشخص الوحيد الذى لا يزال مصاب بكورونا حتى الآن هو جمال ناجي المسؤول عن الفندق التابع لمركز مطروح الاستكشافي للعلوم، والذي يقيم به رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح والذي أصاب رئيس مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة، ولا يزال يخضع للعلاج خلال العزل الصحي له تحت إشراف طبي.

وأشار إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع معه جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بنفسه لحظة بلحظة.