عمرو سلامة عن واقعة المتحرش بـ150 فتاة: الأهالي شركاء في الجريمة

علق المخرج عمرو سلامة على واقعة الشاب أحمد بسام زكي الطالب بالجامعة الأمريكية والمتهم بالتحرش واغتصاب عدد كبير من الفتيات وبعض الأطفال الذي يتراوح سنهم ما بين 14 إلى 15 عامًا.

وغرد سلامة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الملفت في قصة الشاب المغتصب والمتحرش بـ 150 بنتا إنه هددهم بفضحهم لأهاليهم لو ماوافقوش على طلباته الجنسية وديه بالمناسبة حالة شائعة جدا".

وأضاف سلامة: "خوف بنتكم منكم ممكن يدفعها أن تذعن لاغتصابها، حبوا بناتكم حب غير مشروط، إرهابكم ده مش بيحميهم بالعكس بيجعلكم كأهالي شركاء في جريمة اغتصابهم".

وتقدم النائب محمد فؤاد بطلب للنائب العام يطالبه فيه بمتابعة ورصد قضية الشاب الجامعي أحمد باسم زكي، وما فعله من تحرش واغتصاب وابتزاز جنسي مع أكثر من 100 فتاة من زميلاته في الجامعة الأمريكية.

كما طالب النائب البرلماني النيابة العامة أن تنظر لهذه القضية وتتولاها من ناحية الجانب الاجتماعي لها، وكذلك طلب من المجلس القومي للمرأة أن يدرس هذه القضية ويقدم الدعم النفسي والقانوني للفتيات اللائي تعرضن للتحرش والابتزاز والاغتصاب من هذا الشاب.