بسبب منخفض الهند.. "الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة حتى الاثنين

أكد الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد ارتفاعا في دراجات الحرارة سيستمر حتى يوم الأثنين المقبل ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات الرطوبة، فارتفاع درجة الرطوبة يجعل الإنسان يشعر بارتفاع دراجات الحرارة، كما أن البلاد ستتأثر خلال الفترة الحالية بمنخفض الهند الموسمي.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه في ظل وجود طقس حار ترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة على القاهرة، والتي تصل إلى 80%، بينما تصل إلى 90% على السواحل الشمالية.

ولفتت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع درجة الحرارة سيتسمر حتى يوم الاثنين المقبل، وستصل لـ38 درجة، وهذه الحرارة لن تكون مرتفعة بصورة كبيرة، خاصة أن درجة الحرارة في شهر رمضان وصلت لـ43 درجة مأوية.