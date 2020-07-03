الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة غدا: تصل لـ43

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، مع نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما قال الخبراء، إنه من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا، والرياح معتدلة وشبورة صباحا، وتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح معتدلة.

كمات توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا معتدلا.

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدا السبت بالقاهرة فالعظمى هي 38 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 ، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21 ، وسوهاج العظمى 41 والصغرى 26، وقنا العظمى 42 والصغرى 27، والأقصر العظمى 43 والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 والصغرى 28.