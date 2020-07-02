أخبار البنوك.. تفاصيل شهادات الادخار الخماسية "ازدهار" من بنك فيصل

يقدم بنك فيصل الإسلامي خدمات مختلفة لعملائه ما بين الحسابات وصناديق الاستثمار، والشهادات، وفي ضوء أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء، تستعرض "الوطن" تفاصيل شهادات الإدخار الخماسية "ازدهار" من بنك فيصل الإسلامي، وفق الموقع الالكتروني الرسمي للبنك كالتالي:

- مدة الشهادة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الشراء، وتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.

- فئة الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- العائد شهري متغير يصرف تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.

- الشراء من جميع فروع البنك، ويجوز الشراء بأسماء القصر بالولاية أو بالوصاية.

- يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المنظمة للاسترداد بالبنك.

- تجدد الشهادات لمدد أخرى تلقائيا في تاريخ الاستحقاق، وعند طلب العميل عدم التجديد تضاف قيمة الشهادات لحساب العميل.

- لأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة من خلال السحب الذي يجريه البنك مرتين في العام لـ 50 عميلا من عملاء البنك بشرط مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وبحيث لا تقل قيمة الشهادات عن 5000 جنيه.

- يمكن عقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادات بالشروط التي يحددها البنك.