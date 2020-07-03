القوى العاملة: وقف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة للسعودية

تلتقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح تقرير الملحق العمالي بالرياض أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي أنه صدر الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات لتخفيف آثار تداعيات كورونا علي الأنشطة الأقتصادية والقطاع الخاص ، ومنها إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية ، فضلا عن رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط ، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.